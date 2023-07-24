الأسهم الأمريكية ترتفع قبيل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت اليوم عند بداية التعاملات، حيث يستعد المستثمرون لتحقيق مكاسب من‭ ‬أسهم الشركات الكبرى وشركات التكنولوجيا وسط ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ووفقا لرويترز ارتفع مؤشر ​​داو جونز 3.10 نقطة أو 0.01 في المائة عند الافتتاح إلى 35230.79 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 7.05 نقطة أو 0.16 في المائة عند 4543.39 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك 48.83 نقطة أو 0.35 في المائة إلى 14081.63 نقطة مع بدء التداول.

