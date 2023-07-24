السعودية تشارك في البطولة الدولية المدرسية 2023 في المغرب

يشارك الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، في البطولة الدولية المدرسية لكرة القدم بالرباط في المغرب من 22 إلى 31 يوليو بفريقين، المنتخب المدرسي السعودي A في المجموعة B مع البرازيل والمكسيك وغينيا، فيما يلعب المنتخب المدرسي السعودي B في المجموعة H مع بلغاريا وليبيا وكينيا.

وقال علي الشعيلان رئيس الوفد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، بأنه تم تجهيز المنتخبين من طلاب المدارس الموهوبين والمميزين الذين تم اكتشافهم من بطولة نخبة المملكة لدوري المدارس، كما تمنى لمنتخباتنا التوفيق وللبطولة النجاح.