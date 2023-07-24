4.5 مليون دولار متوسط تكاليف تسرب البيانات لدى الشركات في العالم

قدر تحليل حديث أجرته شركة "آي بي إم" الأمريكية لتكنولوجيا المعلومات والاستشارات التكلفة، التي تتكبدها الشركات على مستوى العالم جراء تسرب البيانات بمتوسط يبلغ 4.45 مليون دولار للشركة.

وبحسب التقييم الذي نشر اليوم، فإن هذه هي أعلى قيمة في تاريخ الاستطلاع الذي يجرى سنويا منذ 18 عاما. وتستند حسابات هذا العام إلى تحليل وقائع تسريب حقيقية للبيانات لدى 553 شركة ومؤسسة في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2023، وفي ألمانيا تم تحليل حالات في 45 شركة، وبالنظر إلى هذا العدد الصغير إلى حد ما، تنطوي الأرقام على بعض الشكوك.

وأدت حالات تسريب البيانات لدى الشركات بألمانيا إلى تكاليف بلغ متوسطها 4.3 مليون يورو للشركة، ومع ذلك كانت شركات ألمانية أسرع بكثير من المتوسط الدولي في التصرف: حيث يستغرق الأمر ستة أشهر في المتوسط للكشف عن حالة تسريب بيانات واحتوائها. وفي المتوسط الدولي يستغرق تسعة شهور.