الذهب حبيس نطاق ضيق مع ترقب المتعاملين لقرارات البنوك المركزية

استقرت أسعار الذهب اليوم في وقت يترقب فيه المستثمرون اجتماعا سيعقده هذا الأسبوع مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يشير خلاله إلى عزمه التوقف عن رفع أسعار الفائدة بداية من يوليو.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية وظل عند 1960.01 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1961.80 دولار.

وهبط مؤشر الدولار لكنه ظل قرب أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله في 20 يوليو مما حد من ارتفاع الذهب، إذ إن صعود الدولار يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وإلى جانب الفيدرالي، سيعقد المركزي الأوروبي وبنك اليابان اجتماعين أيضا هذا الأسبوع. وتترقب السوق التصريحات التي ستصدر عن رئيس الفيدرالي جيروم باول ورئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بشأن التحركات في المستقبل.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 24.6 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 في المائة إلى 960.78 دولار والبلاديوم بالنسبة نفسها إلى 1289.51 دولار.