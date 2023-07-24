إطلاق سيارات دون الإمساك بالمقود على طرقات بريطانيا السريعة .. قريبا

تعرض شركة فورد منذ أسابيع أول سيارة تتمتع بنظام القيادة الذاتية على طريق سريع في أوروبا بفضل ميزة قد تتوافر قريبا في هذه القارة تسمح بالسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة دون الحاجة لإمساك السائق بالمقود.

عند سلوك طريق إم 11 السريع شمال لندن، تقترح السيارة رباعية الدفع الصغيرة على السائق أن يرفع يديه عن المقود وتنطلق عندها بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة وتستخدم المكابح تلقائيا مع الاقتراب من شاحنة لتستأنف بعد ذلك بهدوء سيرها في وسط المسار.

وتكون يدا السائق طليقتين إلا أنه لا يمكنه استخدام الهاتف النقال، إذ عيناه يجب أن تبقيا شاخصتين إلى الطريق. ففي السيارة كاميرات ومجسات منصوبة تعمل بالأشعة دون الحمراء قادرة على اختراق نظارات الشمس حتى.

وإن شاح نظر السائق أكثر من عشر ثوان ينهره حاسوب السيارة قائلا "انظروا إلى الطريق واستعيدوا السيطرة. وتستخدم السيارة عندها المكابح".

وفعلت فورد ميزة "بلوكروز" في المملكة المتحدة في نيسان (أبريل) 2023 على سيارتها الكهربائية الأشهر "موستانج ماك-إي".

وبحسب "الفرنسية"، تسمح هذه الميزة، التي شهدت بداياتها في الولايات المتحدة في 2021، بالسير دون وضع اليدين على المقود على طرق المملكة المتحدة السريعة الممتدة على ستة آلاف كيلومتر، وهي تسمى "مناطق زرقاء" وتتمتع بأربعة مسارات وحواجز فاصلة بين المسلكين في الوسط، من دوفر إلى اسكتلندا.

وقد اختبر 500 شخص هذه الميزة حتى الآن وعليهم بعد ذلك دفع مبلغ 17.99 جنيه استرليني (نحو 21 دولارا) في الشهر لاعتمادها نهائيا.

وتتوافر هذه الميزة في الولايات المتحدة على شاحنة بيك آب من طراز "أف-150" أو السيارة رباعية الدفع الكبيرة "إكسبديشن" من شركة فورد. ويستخدم هذه الميزة 200 ألف سائق دون أن يسجل أي حادث على ما تؤكد الشركة. وتعرض شركة "جنرال موتورز" المنافسة لفورد الميزة نفسها.

وتتواجه شركات صناعة السيارات في حرب سمعة من خلال نظام القيادة الذاتية الذي يشكل رمزا لمستقبل هذا القطاع. فتتيح شركة مرسيدس القيادة دون الإمساك بالمقود على طرقات ألمانيا السريعة، لكن فقط في زحمات السير وصولا إلى سرعة 60 كيلومترا في الساعة. ويعد صاحب شركة "تسلا" إيلون ماسك منذ فترة طويلة بأن القيادة الذاتية الكاملة التي تسمى "المستوى الرابع" ستتاح قريبا.

وتعول فورد من جهتها على تطبيقات فورية وقد أنهت في 2022 شراكة بحث حول القيادة الذاتية كانت قد أقامتها مع شركة "أرجو أيه آي" الناشئة.

وقال جيم فارلي المدير العام للشركة الأمريكية العملاقة نهاية 2022 "نحن متفائلون بشأن مستقبل المستوى الرابع لكننا لا نزال بعيدين عن رؤية سيارات مستقلة بالكامل تنتج بأعداد كبيرة وتؤمن ربحية". وأضاف "الأمور تغيرت وثمة فرصة هائلة متاحة من الآن أمام فورد لإتاحة الوقت للناس في سياراتهم".

وكانت الشركة الأمريكية أول مستفيد في المملكة المتحدة من إعفاء يسمح لها باقتراح القيادة دون وضع اليدين على المقود على ما يشدد داويه كانينجهام المسؤول في شركة فورد.

وهو يتفاوض مع السلطات البريطانية راهنا للانتقال إلى المرحلة التالية، وهي السماح للسيارات بتغير المسار لتجاوز مركبة أخرى مع استخدام الإشارة. لكن ما نفع هذه الميزة مع عدم السماح باستخدام الهاتف أو قراءة كتاب مثلا؟

يقول داويه كانينجهام "إنه تطور وليس ثورة"، ويعد أن ضابط السرعة المحسن هذا يشكل خطوة إضافية باتجاه المستوى الثالث للقيادة الذاتية الذي سيسمح بتسليم القيادة إلى الحاسوب في أغلب الحالات.

ويؤكد طارق ويليس، الخبير في التسويق لدى فورد أن "هذا الأمر يسمح للسائق بالاسترخاء، ولا سيما في ظل وجود زحمة سير تاركا للسيارة تولي المهمة".

ميزة "بلوكروز" ستتوافر "قريبا" في ألمانيا، ومن ثم فرنسا على ما يؤكد كانينجهام.