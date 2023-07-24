الأسهم السعودية تتحرك في نطاق ضيق .. تردد بين المتعاملين مع ترقب نتائج الربع الثاني

ارتفعت الأسهم السعودية أربع نقاط، ما يعادل 0.04 في المائة لتغلق عند 11760 نقطة، بينما زاد مؤشر (إم تي 30) الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثلاث نقاط بنحو 0.2 في المائة إلى 1551 نقطة. واستقرت السوق للجلسة الرابعة، في الجلسات الأخيرة تتحرك السوق بنقاط محدودة، على الرغم من تحقيق ارتفاع أو انخفاض أثناء الجلسة، ما يظهر استمرار حالة الحيرة والتردد، الذي يأتي في وقت تترقب فيه السوق النتائج المالية للشركات وتداول المؤشر عند أعلى مستوياته تقريبا لهذا العام بمكاسب بلغت 12 في المائة من بداية العام. واستقرار السوق بعد موجة ارتفاع قد يدفع متعاملين للبيع لجني الأرباح، ما يشكل ضغوطا بيعية محتملة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11757 نقطة، وسجل أدنى نقطة عند 11715 نقطة فاقدا 0.34 في المائة، بينما الأعلى عند 11773 نقطة كاسبا 0.15 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11760 نقطة رابحا أربع نقاط. وتراجعت السيولة 27 في المائة بواقع 1.5 مليار، لتصل إلى 4.2 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 32 في المائة بنحو 78 مليونا إلى 168 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 17 في المائة لتصل إلى 320 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بواقع 2.95 في المائة، يليه "الاستثمار والتمويل" بـ 1.95 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" 1.62 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.51 في المائة، ثم "الاتصالات" بمقدار 0.51 في المائة، وحل ثالثا "البنوك" 0.35 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 14 في المائة بقيمة 598 مليون ريال، يليه "البنوك" 10 في المائة، ما يمثل 450 مليون ريال، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 8 في المائة بنحو 337 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "علم" بنحو 4.34 في المائة ليبلغ 721 ريالا، يليه "دله الصحية" بـ4.11 في المائة ليصل إلى 182.40 ريال، وحل ثالثا سهم "جمجوم فارما" 3.71 في المائة، حيث أغلق عند 128.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "طباعة وتغليف" بواقع 7.28 في المائة ليغلق عند 19.10 ريال، يليه "الخليج للتدريب" بـ6.08 في المائة إلى 20.70 ريال، وحل ثالثا سهم "تكوين" بمقدار 5.27 في المائة إلى 8.62 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "علم" بقيمة 256 مليون ريال، يليه "الموارد" بنحو 250 مليون ريال، وحل ثالثا "أرامكو السعودية" بـ243 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية