تباين أداء البورصات الخليجية .. و«القطرية» تواصل المكاسب للجلسة الثامنة

تباين أداء البورصات الخليجية عند الإغلاق أمس، بينما واصل المؤشر القطري مكاسبه للجلسة الثامنة مدعوما بارتفاع أسعار النفط الجمعة.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيس للأسواق المالية في الخليج، بنحو 2 في المائة الجمعة لتسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بتزايد الأدلة على احتمال حدوث نقص في الإمدادات في الأشهر المقبلة وتفاقم الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد يؤثر بشدة على الإمدادات.

وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر القطري 0.5 في المائة إلى 10495 نقطة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي، مدعوما بقفزة أسهم شركة بروة العقارية 10 في المائة. ودعم أداء الجلسة ارتفاع ستة قطاعات تقدمها "العقارات" بـ 5.25 في المائة، فيما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع "الاتصالات" بواقع 0.05 في المائة، بينما تراجع "النقل" وحيدا بنحو 0.29 في المائة.

وتراجع مؤشر مسقط 0.09 في المائة عند 4801 نقطة. وتأثر المؤشر العام، بتراجع الأسهم القيادية، والأداء السلبي للقطاعات. وانخفض سهم "الصفاء للأغذية" بواقع 2.2 في المائة، و"جلفار للهندسة" 1.8 في المائة. كما تراجع سهم "مسقط للتمويل" 1.8 في المائة، وبنك مسقط 0.4 في المائة.

وانخفض مؤشر الكويت 0.03 في المائة ليبلغ مستوى 8159 نقطة من خلال تداول 156.9 مليون سهم عبر 6775 صفقة بقيمة 33.5 مليون دينار. وشهدت التعاملات تراجع ثمانية قطاعات بقيادة "المواد الأساسية" بـ 1.2 في المائة، بينما ارتفعت ثلاثة أخرى تصدرها "منافع" بواقع 1 في المائة، واستقر قطاعا "الرعاية الصحية" و"التكنولوجيا".

وزاد مؤشر البحرين 0.3 في المائة إلى 1982 نقطة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.02 مليونا بقيمة إجمالية بنحو 694 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 96 صفقة.