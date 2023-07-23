بـ 60 مليون يورو .. زينيت الروسي يعلن بيع مالكوم للهلال

أعلن ألكسندر ميدفيديف رئيس زينيت سان بطرسبرج توصله لاتفاق ببيع البرازيلي مالكوم إلى الهلال السعودي اليوم الأحد.

ونقلت وكالة (ريا نوفوستي) الروسية للأنباء عن ميدفيديف قوله اليوم الأحد "استكملنا المفاوضات مع الهلال السعودي بخصوص انتقال مالكوم مقابل 60 مليون يورو (66.82 مليون دولار)".

وأضاف "يجب دفع نصف هذا المقبل لتفعيل التعاقد، وسيتم استكمال المبلغ قبل نهاية موسم 2023-2024. لا يوجد أي حوافز إضافية"، وذلك بحسب رويترز.

وكان الجناح البرازيلي البالغ عمره 26 عاما قد انتقل إلى زينيت قادما من برشلونة في 2019، وأحرز لقب هداف الدوري الروسي في الموسم الماضي برصيد 23 هدفا.