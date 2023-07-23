أسعار الفائدة تلقي بظلالها على أداء الصناديق العقارية المتداولة في السعودية .. التراجعات تصل إلى 26 %

واجهت الصناديق العقارية المتداولة في السوق السعودية موجة ضغوط بيعية منذ قمة أغسطس 2021، أدت إلى تسجيل بعضها أدنى مستوى لها منذ الإدراج أو بالقرب من تلك المستويات، وذلك بالتزامن مع بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، التي قلصت من التوزيعات النقدية للمساهمين في بعضها، التي تعد أبرز مزايا هذا القطاع.

ووفقا لرصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات تداول، أدت التراجعات التي طالت الصناديق العقارية إلى انخفاض القيمة السوقية بنحو 3.44 مليار ريال، مقارنة بأعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعا، لتبلغ بنهاية جلسة أمس 17.3 مليار ريال وبفارق بلغ 16.6 في المائة.

ولجأت بعض صناديق الريت إلى الاستدانة، عبر القروض أو أدوات الدين، من أجل اقتناص بعض الفرص التي في إمكانها تعزيز عوائد المساهمين، كعمليات الاستحواذ والتطوير العقاري، إلا أن ارتفاع الفائدة ضغط على أرباحها.

وبلغت أصول الصناديق العقارية المتداولة نحو 25 مليار ريال، فيما بلغ حجم القروض 8.8 مليار ريال، أي أن حجم الإقراض في حدود 36 في المائة من إجمالي الأصول، فيما وصلت بعض الصناديق بالفعل إلى الحد الأعلى من الإقراض المتاح لها وهي 50 في المائة، إذ لا يسمح أن يتجاوز اقتراض الصناديق فوق هذه النسبة.

منذ 2019 نما حجم القروض لدى الصناديق العقارية المتداولة بأكثر من 130 في المائة، حيث كانت في حدود 3.8 مليار ريال حينها.

تتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بالتزامها بتوزيع 90 في المائة من صافي أرباحها دوريا "سنويا" كحد أدنى، لذلك يعد أي ارتفاع بالتكاليف ومنها أسعار الفائدة مؤثرا في تلك التوزيعات.

ورغم ارتفاع مصارف التمويل خلال العام الماضي والجاري، إلا أن النمو في قطاعات التجزئة والضيافة في السعودية سينعكس على أداء تلك الصناديق.

تراجع القيمة السوقية

تراوح تراجع القيم السوقية للصناديق المتداولة بين 6.7 في المائة و26.2 في المائة، وذلك من أعلى مستوى في 52 أسبوعا.

وتصدر القائمة صندوق "الرياض ريت"، التي تبلغ أصوله الإجمالية أعلى بقليل من ثلاثة مليارات ريال، فيما تراجعت الوحدات 26.2 في المائة من أعلى مستوى في عام، ويعد هذا الصندوق من بين الأعلى في معدل القروض إلى الأصول، التي تقترب من 47 في المائة.

وجاء في المرتبة الثانية من التراجعات صندوق "ملكية ريت"، الذي فقد نحو 25.8 في المائة، مقارنة بأعلى مستوى في 52 أسبوعا، لينهي الصندوق تعاملات جلسة الأحد عند أدنى مستوى منذ الإدراج، عند مستوى 6.92 ريال للوحدة.

فيما تعد صناديق "الجزيرة ريت" و"المعذر ريت"، وكذلك "جدوى ريت الحرمين" الأقل في الانخفاض خلال الفترة، بنسب راوحت بين 6.7 في المائة وتصل إلى 9.2 في المائة.



وحدة التقارير الاقتصادية