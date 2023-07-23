"ماسك" يطلق شعار تويتر الجديد

أعلن مالك تويتر، إيلون ماسك، أنه سيستبدل شعار الطائر لمنصة التواصل الاجتماعي بعلامة "إكس".

وغرد مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس، الذي اشترى تويتر في أكتوبر، اليوم الأحد: "سنودع العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا، جميع الطيور"، قبل أن يضيف بسرعة: "إذا تم نشر شعار /إكس/ جيد بما فيه الكفاية الليلة، فسننشره في جميع أنحاء العالم غدا"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ورد الآلاف من المستخدمين على ماسك باقتراحات للتصميم قبل أن يشارك مقطع فيديو قصيرا لعلامة إكس بخلفية وامضة. وكان الشعار الأزرق ، المعروف باسم "لاري ذا بيرد"، شعار تويتر منذ إنشائه في عام 2006 ، مع التصميم الحالي قيد الاستخدام منذ عام 2012، وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من التعديلات الرئيسية على تويتر منذ استحواذ ماسك على الشركة.

