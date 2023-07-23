"الرياض آرت" يبدأ استقبال طلبات الفنانين للمشاركة في "ملتقى طويق للنحت 2024"

أعلن "برنامج الرياض آرت" عن إقامة النسخة "الخامسة" من "ملتقى طويق للنحت" لعام 2024م، خلال الفترة 14 يناير حتى 24 فبراير 2024م، تحت شعار "أبعاد متحركة" والذي يجمع نخبة من فناني النحت من المملكة ومختلف أنحاء العالم، لصناعة منحوتات فنية عامة باستخدام أحجار من المملكة لـتكون جزءًا من المشهد الفني الثقافي للعاصمة الرياض.

وكشف البرنامج، عن بدء استقبال طلبات الفنانين للمشاركة في النسخة "الخامسة" من الملتقى، ابتداءً من الأحد 23 يوليو 2023م حتى تاريخ 31 أغسطس 2023م، والذي يعد أحد مشاريع "برنامج الرياض آرت" وأحد مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، في 19 مارس 2019م، بقيادة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وتضم اللجنة كلاً من: الفنانة والمهندسة المعمارية المتخصصة في جذور الهوية المعمارية للتراث السعودي وشريكة مؤسّسة لـ "سين آركتكتس" و"أم سليم كوليكتيف" نجود السديري، والقيّم الفني المشارك لملتقى طويق للنحت 2024 النحات والمساعد في التربية الفنية بجامعة الملك سعود الدكتور فهد الجبرين، والمساعد في كلية الفنون والتصميم في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة خلود البقمي، والقيّم الفني والمؤرخ في مجال الفنون وأحد قيادات "معرض كورتالد" بجامعة "كامبريدج" ومؤسسة "هنري مور" في المملكة المتحدة سيباستيانو باراسي، والقيم الفني لملتقى طويق للنحت 2024، ورئيس لجنة التحكيم في الملتقى وماريك وولينسكي .

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لبرنامج "الرياض آرت" المهندس خالد الهزاني، أن أعمال وفعاليات ملتقى طويق للنحت تمثل جزءًا من برنامج " الرياض آرت " الذي يهدف إلى تحسين جودة حياة سكان وزوار المدينة وإشاعة الفرح والبهجة في حياتهم اليومية "، مبينا أن ملتقى طويق للنحت" يهدف إلى تشجيع الفنانين والنحاتين من جميع أرجاء العالم على صناعة أعمال فنية مستدامة تسهم في تطوير وإثراء مدينة الرياض، حيث يعد الملتقى أحد المشاريع الثرية التي تسهم في تمكين المواهب الوطنية والعالمية، وترسيخ أثرهم في المشهد الثقافي للعاصمة".

وأضاف الهزاني، أن جميع المنحوتات والأعمال الفنية التي تنفّذ في الملتقى، ستشاهد بشكل دائم في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء مدينة الرياض.

يذكر أن النسخ السابقة من ملتقى طويق للنحت، شهدت مشاركات واسعة من الفناين والزوّار، حيث بلغ عدد المشاركين في الملتقى أكثر من 90 نحاتًا محليًا وعالميًا، مما يعكس أهمية الملتقى في مشهد النحت العالمي، حيث يمكن الاطلاع على آلية التقدم للمشاركة في "ملتقى طويق للنحت 2024"، من خلال زيارة الرابط الإلكتروني: https://riyadhart.sa/ar/opencall/tuwaiq-sculpture-2024-open-call/