الدوري السعودي الأكثر جذبا لجنسيات لاعبي كرة القدم

وسط موسم ساخن لسوق انتقالات لاعبي كرة القدم، صعد الدوري السعودي ضمن قائمة الدوريات الأكثر جذبا لجنسيات اللاعبين على الصعيد العالمي، إذ بلغ عدد جنسيات اللاعبين المستقطبين لمنافسات الموسم المقبل 97 جنسية.

ويأتي الدوري السعودي في المرتبة الأولى عربيا وآسيويا من حيث جنسيات اللاعبين، حيث أصبح بحاجة إلى مشاركة جنسيتين لإكمال 100 جنسية في الدوري. ويعد الدوري الإماراتي أقرب الدوريات العربية والآسيوية منافسة للدوري السعودي بمشاركة 84 جنسية، يليه القطري بواقع 65 جنسية.

وجاء الدوري السعودي خلف الدوريات العالمية الخمسة الكبرى بفارق ضئيل، وقد يتجاوز بعضها قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، حيث شارك في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، والفرنسي "أوبر إيتس" 113 جنسية، الإسباني "لاليجا" 105 جنسية، الألماني " البوندسليجا"، والإيطالي "سيريا A" عدد 101 جنسية.

وتصدرت الجنسية البرازيلية قائمة الجنسيات الأكثر تواجدا في الدوري، حيث سجل أليكس تيليس المنتقل اليوم لصفوف فريق النصر نفسه بالبرازيلي رقم 235 في الدوري، وتليها الجنسية المغربية التي تعد الأولى عربيا في عدد اللاعبين القادمين بـ 48 لاعب، ومن ثم الجنسية التونسية بـ 46 لاعب، الجزائرية 42 لاعب، وأخيرا المصرية 34 لاعب.

وجاء ترتيب باقي الجنسيات على النحو الآتي: الغينية، النيجيرية، الأرجنتينية، السنغالية، الأردنية (الأكثر من عرب القارة الآسيوية)، الكاميرونية، الكولومبية، والصربية، إذ استقطب أكثر من 20 لاعبا من الدول السابقة.

يذكر أن الدوري السعودي للمحترفين أصبح محط الأنظار إقليميا وعالميا منذ موسم 2018/2019، وبعد إطلاق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رؤية السعودية 2030، والتي تضمنت ضمن استراتيجياتها وخططها تطوير القطاع الرياضي بشكل عام، ومنافسات رياضة كرة القدم على وجه الخصوص.

ودشنت مرحلة استقطاب الأسماء الكبيرة للدوري السعودي بعد نهائيات كأس العالم في قطر 2022، بتوقيع نادي النصر السعودي مع الفائز بخمس كرات ذهبية البرتغالي كريستيانو رونالدو. ومنذ انطلاق موسم الانتقالات الصيفية للموسم 2023/2024، سجل الدوري السعودي اسمه ضمن قائمة أهم الدوريات العالمية في استقطاب لاعبين كبار مثل كريم بنزيما، روبن نيفيز، نغولو كانتي، إيفير بانيجا، وروبرتو فيرمينو.