منطقة "Kid’s Dome" .. وجهة الأطفال في "موسم الجيمرز : أرض الأبطال"

تستقبل منطقة Kid’s Dome في موسم "الجيمرز : أرض الأبطال" الذي تقام فعالياته في بوليفارد ستي بالرياض، 14 نشاطا وفعالية، بما في ذلك 20 عرضا مسرحيا وتجارب تفاعلية وتجارب من أشهر العلامات التجارية العالمية للأطفال، وورش عمل وعروض حية، حيث سيتاح للزوار فرص الاستمتاع بهذه التجارب يوميا من 5 مساء وحتى منتصف الليل.

وأكد أحمد البشري نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، أن Kids Dome هي الموقع الذي سيوفر لجميع أفراد العائلة وتحديدا الأطفال تجربة ترفيهية استثنائية ممزوجة مع الجانب التعليمي حول الألعاب الإلكترونية والتقنية ودورهما المهم في الحياة العصرية.

يذكر أن "موسم الجيمرز : أرض الأبطال"، من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويعود بنسخته الثانية ليقدم تجربة استثنائية تمزج الرياضة بالترفيه والتعليم عبر مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة من اللاعبين للمنافسة على جوائز تبلغ 45 مليون دولار، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، ومنصات تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية.