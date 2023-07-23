صرف 75.5 مليون ريال مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي، مستحقات الدفعة التاسعة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لموسم 2023، وإغلاق حساباتهم عبر منصة "محصولي".

وبلغ ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 75.5 مليون ريال، لكمية 42.7 ألف طن، لـ 132 مزارعا منهم 20 من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم 941.9 مليون ريال، لكمية 536.9 ألف طن، لعدد 1733 مزارعا.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداء من 27 شعبان 1444، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 801.3 ألف طن، لـ 2672 مزارعا.