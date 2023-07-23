99 ترخيصا صناعيا في السعودية خلال مايو باستثمارات 20 مليار ريال

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 99 ترخيصا صناعيا خلال مايو 2023، توزعت على 6 أنشطة، تصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 16 ترخيصا.

ووفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، فإن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع 2023 حتى نهاية أبريل، بلغ 484، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية ابريل إلى 10,966 مصنعا، بحجم استثمارات 1.474 تريليون ريال.

وبلغ حجم استثمارات التراخيص الجديدة لشهر مايو 20.1 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة بنسبة 88.89 في المائة، تليها المنشآت المتوسطة بـ 10.10 في المائة، ثم المنشآت متناهية الصغر بـ 1.01 في المائة، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 73.74 في المائة، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 15.15 في المائة، ثم ذوات الاستثمار المشترك بـ 11.11 في المائة.

وبين التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال مايو بلغت 98 مصنعا، باستثمارات 3.3 مليار ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ 18 مصنعا، ثم المعادن المشكلة بـ 12 مصنعا، والمصانع الغذائية بـ 11 مصنعا، و 10 في صنع المطاط واللدائن، وأخيرا 9 مصانع للأثاث، في حين استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 83.67 في المائة، تليها كل من المصانع ذات الاستثمار المشترك والمصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ 8.16 في المائة.