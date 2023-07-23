طيارو "أمريكان إيرلاينز" يبرمون عقدا بـ 9 مليارات دولار لوضع معايير للأجور ومزايا أخرى

أبرمت نقابة طياري شركة "أمريكان إيرلاينز" عقدا بقيمة تسعة مليارات دولار، بعد أن أبرم طيارو شركة "يونايتيد إيرلاينز" اتفاقا يضع معايير صناعية جديدة للأجور ومزايا أخرى، ويتماشى الاتفاق الجديد مع زيادات الأجور في "يونايتيد إيرلاينز" ويتضمن مكافأة تصديق، بين مزايا أخرى، وزيادة التأمين على الحياة وشرط الخصوصية الطبية.

كما تم الدفع بالزيادات المستقبلية في الأجور، لتصبح سارية المفعول، كل أول يناير، لتتناسب مع منافستها. وكانت شركة "يونايتيد إيرلاينز" ومقرها شيكاغو، قد توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ مع الطيارين، حيث رفعت الأجور بواقع 40 في المائة، على مدى أربعة أعوام هذا الشهر.

ويضيف الاتفاق المعدل مليار دولار، في صورة تكاليف للأمريكيين، بموجب العقد الذي يستمر أربعة أعوام، وكانت "أمريكان إيرلاينز" قد سجلت هذا الأسبوع إيرادات قياسية، بلغت 14.1 مليار دولار، في الربع الثاني، وهي أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخها.