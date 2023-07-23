شركة تابعة لـ "عطاء التعليمية" توقع اتفاقية شراء كامل الحصص في "الألسن العالمية" بـ 38 مليون ريال

أعلنت شركة "عطاء التعليمية" توقيع شركة تابعة لها "شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب" اتفاقية شراء كامل حصص شركة مدارس الألسن العالمية الأهلية بنسبة 100 في المائة من رأسمال الشركة مقابل قيمة إجمالية قدرها بالأرقام 38.3 مليون ريال وذلك بعد إتمام التفاوض مع ملاك الحصص في الشركة.

كما أعلنت توقيع شركة تابعة لها "شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب" اتفاقية شراء كامل حصص شركة مدارس جيل المجد العالمية الأهلية للتعليم الأجنبي بنسبة 100 في المائة من رأسمال الشركة مقابل قيمة إجمالية قدرها بالأرقام 3.8 مليون ريال وذلك بعد إتمام التفاوض مع ملاك الحصص في الشركة.