50 % من السجلات المصدرة في الربع الثاني لـ «تجارة الجملة والتجزئة» و«التشييد»

استحوذ قطاعا تجارة الجملة والتجزئة والتشييد في المملكة على النسبة الأكبر من السجلات التجارية المصدرة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 50 في المائة، يليهما قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام بـ 12 في المائة.

وبحسب النشرة الموجزة لأعمال وزارة التجارة للربع الثاني من 2023، فإن أبرز عشرة قطاعات تجارية من حيث عدد السجلات المصدرة شملت قطاع تجارة الجملة والتجزئة بعدد 19804 سجلات، يليه التشييد 9209، وقطاع خدمات الإقامة والطعام 7151، والصناعات التحويلية 4176 سجلا، وأنشطة الخدمات الأخرى بعدد 4009، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم 2925، والنقل والتخزين 2253 سجلا، و2095 سجلا لقطاع الأنشطة المهنية والعملية والتقنية، و1874 للأنشطة العقارية، و1070 لقطاع المعلومات والاتصالات.

وأوضحت النشرة التي اطلعت «الاقتصادية» عليها، أن نسبة السجلات التجارية المصدرة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة من إجمالي عدد السجلات للربع الثاني من العام الجاري شكلت 34 في المائة، يليه قطاع التشييد 16 في المائة، ثم أنشطة خدمات الإقامة والطعام 12 في المائة، بينما شكلت بقية القطاعات الأخرى ما نسبته 38 في المائة.

أما أبرز خمس مناطق في السجلات المصدرة في الربع الثاني من العام الجاري، فجاءت الرياض في المرتبة الأولى بـ 17870 سجلا، فمكة المكرمة بـ 12858، ثم الشرقية بـ 8922، فالمدينة المنورة بـ3332 سجلا، و2447 سجلا في عسير.

واستحوذ كل من: الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية على ما نسبته 69 في المائة من إجمالي السجلات المصدرة من قبل وزارة التجارة للربع الثاني من العام الجاري. وحسب النشرة، فإن أبرز خمسة أنشطة من حيث النمو في أعداد السجلات المصدرة في الربع الثاني من 2023، شملت نشاط إنشاء الموانئ والمراسي السياحية "المارينا" الذي حل في المرتبة الأولى بنسبة 368 في المائة بعدد 409 سجلات مصدرة، يليه نشاط تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها وإصلاحها بنسبة 249 في المائة بعدد 354 سجلا، ثم نشاط الإنشاءات العامة الرياضية، وتشمل الملاعب 244 في المائة بعدد 563 سجلا، ونشاط الجامعات الأهلية غير الربحية بنسبة نمو 243 في المائة بعدد 24 سجلا مصدرا، وخامسا نشاط الفنادق التراثية بنسبة نمو 211 في المائة بعدد 131 سجلا.