82.1 % من موظفي أنشطة المال والتأمين سعوديون .. بينهم 20.3 ألف امرأة

شكل العاملون السعوديون في أنشطة المال والتأمين ويخضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، نحو 82.1 في المائة من هذه الوظائف، بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2023.

ووفقا لبيانات حكومية اطلعت «الاقتصادية» عليها، يقدر عدد السعوديين العاملين في هذا القطاع بـ 75752 موظفا، من إجمالي 92274 موظفا وموظفة يعملون في هذه الأنشطة، مقابل 16522 موظفا أجنبيا.

وبلغ عدد الموظفات 20289 موظفة، حيث شكلت السعوديات النسبة الأكبر بوجود 19573 موظفة، مقابل 716 موظفة أجنبية.

واستحوذت منطقة الرياض على نحو 78.2 في المائة من إجمالي عدد العاملين في القطاع، حيث بلغ عددهم 72184 موظفا، تليها مكة المكرمة بـ11424 موظفا، ثم المنطقة الشرقية بـ7418 موظفا.

فيما استحوذ الموظفون الرجال على النسبة الأعلى من عدد العاملين بنحو 78 في المائة، حيث يبلغ عددهم 71985 موظفا.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق المرحلة الأولى من توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن.

وتسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

وتضمن توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في مرحلته الأولى توطين مهن الاستشاريين والأخصائيين، الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع بنسبة 35 في المائة، حيث من المتوقع أن توفر فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات.

ويأتي توطين قطاع ومهن الاستشارات في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال بما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي وتنظيم سوق العمل.

وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها على توظيف السعوديين، تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

بينما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية، كما أصدرت دليلا إرشاديا يوضح تفاصيل توطين قطاع ومهن الاستشارات وآلية تنفيذه، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية، التي ستطبق بحق المخالفين.