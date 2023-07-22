2.4 مليون ملف عالق في محاكم الهجرة الأمريكية

تتراكم القضايا في محاكم الهجرة في الولايات المتحدة، ما يزيد من جاذبية البلد لعديد من المهاجرين، الذين باتوا يعلمون أنه يمكنهم العمل بشكل قانوني لأعوام دون ترحيلهم، ما دامت ملفاتهم أمام القضاء.

يتولى قضاة الهجرة البالغ عددهم 650 قاضيا ما يزيد على 2.4 مليون ملف، وفق "مركز النفاذ إلى سجلات المعاملات" (تراك) غير الربحي التابع لجامعة سيراكيوز.

في هذا الصدد، قال مدير مكتب مراجعة شؤون الهجرة في وزارة العدل الأمريكية ديفيد إل نيل خلال ندوة "إننا نواجه حجما هائلا حقا".

العام الماضي، تم البت في 313 ألف حالة، لكن وزارة الأمن الداخلي رفعت إليهم 700 ألف قضية جديدة، أي "أكثر من ضعف ما يمكن أن نبت فيه"، وفق المسؤول.

يمثل طالبو اللجوء موضوع 40 في المائة من عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وهم ينتظرون في المتوسط أربعة أعوام لتحديد أول جلسة استماع لهم، وفق "معهد سياسة الهجرة" (إم آي بي)، وتمر أعوام أخرى قبل الفصل في القضية.

يفتح ذلك نافذة أمامهم للعمل في الولايات المتحدة، وتوفير الأموال وإرسالها إلى عائلاتهم في الوطن.

من جهته، قال مساعد وزير الأمن الداخلي لسياسة الحدود والهجرة بلاس نونيز نيتو في الندوة، التي استضافها "إم آي بي" إنه "من الواضح أن مدة استكمال إجراءات محكمة الهجرة أصبحت عامل جذب مهما يشجع الهجرة في أنحاء المنطقة".

ويدفع المهاجرون القادمون من أمريكا اللاتينية وأماكن أخرى لعصابات تهريب البشر ما يصل إلى 15 ألف دولار لعبور الحدود.

وعد نونيز نيتو أنهم يقدمون على ذلك لأنه "بمجرد دخولهم في نظام محكمة الهجرة وتقديم الأوراق المطلوبة، يصبحون مؤهلين للحصول على تصريح عمل".

وأضاف "نرى أن نظام المحاكم أصبح في الأساس طريقا بديلا وقانونيا للقدوم إلى الولايات المتحدة".

في سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن رغبته في أن يتم تطوير الذكاء الاصطناعي "بمسؤولية وأمان" خلال اجتماع في البيت الأبيض مع عمالقة التكنولوجيا الذين أكدوا التزامهم مكافحة الهجمات الإلكترونية والاحتيال.

وقال بايدن "الذكاء الاصطناعي يحمل وعدا هائلا بفرص لا تصدق، لكنه يشكل أيضا مخاطر على مجتمعنا واقتصادنا وأمننا القومي"، وفقا لـ"الفرنسية".

وأكد إلى جانب قادة شركات أمازون وأنثروبك وجوجل وإنفكشن وميتا وماكيروسوفت وأوبن إيه آي، أن "المجموعة (الحاضرة) هنا ستكون ضرورية لتوجيه هذا الابتكار بمسؤولية وأمان".

تعهدت هذه الشركات السبع احترام "المبادئ الثلاثة التي يجب أن تكون أساسية لتطوير الذكاء الاصطناعي" وهي السلامة والأمن والثقة، ورحب بايدن بالتزامها "بدفع الابتكار المسؤول".

وأضاف الرئيس الديمقراطي "سنرى مزيدا من التغيرات التكنولوجية في الأعوام العشرة المقبلة أو حتى في الأعوام القليلة المقبلة أكثر مما رأيناه في الأعوام الـ50 الماضية. كان هذا كشفا رائعا بالنسبة لي".

لكن المخاوف المرتبطة بهذه التكنولوجيا تتزايد، من المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون (الاحتيال) والمواطنون (المعلومات المضللة) إلى مخاطر فقدان عديد من الوظائف.

عمليا، تعهدت هذه الشركات السبع، خصوصا اختبار برامج الكمبيوتر الخاصة بها داخليا وخارجيا قبل إطلاقها. كما تعهدت الاستثمار في الأمن السيبراني وتبادل المعلومات ذات الصلة حول أدواتها، بما في ذلك العيوب المحتملة، مع السلطات والباحثين.

كما يجب عليها "تطوير تقنيات قوية للتأكد من أن المستخدمين يعرفون متى تم إنشاء المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي، مثل نظام العلامات المائية"، وفق ما قال البيت الأبيض.

حتى الآن، أبدت الشركات الرئيسة المعنية ترددا إلى حد ما في إضافة مثل هذه العلامات إلى المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام برامجها.

من جهته، جيف زينتس، قال كبير موظفي البيت الأبيض في تصريحات صحافية "نحتاج إلى استعمال كل أدوات الحكومة الفيدرالية لتنظيم" هذا القطاع و"العمل" مع الكونجرس لسن التشريعات.

وأضاف أنه من الضروري سن قانون حتى تكون للحكومة الفيدرالية "السلطة التنظيمية لمحاسبة القطاع الخاص على أفعاله".

وتجعل التوترات السياسية الحالية في الكونجرس -حيث يشغل الجمهوريون أغلبية مقاعد مجلس النواب- إصدار قوانين جديدة للذكاء الاصطناعي أمرا غير مرجح في أي وقت قريب، لكن الحكومة قالت إنها تعمل على مرسوم بشأن أمن الذكاء الاصطناعي.

كما أكد البيت الأبيض أنه يعمل مع حلفاء في الخارج للبحث في وضع "إطار دولي قوي لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدامه" في جميع أنحاء العالم.

كان الموضوع في صلب قمة مجموعة السبع في اليابان في مايو، ومن المقرر أن تستضيف بريطانيا قمة دولية للذكاء الاصطناعي في الخريف المقبل على الأرجح.

ولفت البيض الأبيض إلى أن التزامات الشركات بقطاع موثوق تشمل الفحص المستقل لأنظمة الذكاء الاصطناعي بحثا عن المخاطر المتعلقة بالأمن البيولوجي أو الأمن السيبراني أو "التأثيرات على المجتمع".

ويعمل بايدن أيضا على أمر تنفيذي يهدف إلى ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي آمنا وجديرا بالثقة، وفقا لمسؤول البيت الأبيض.

وكان استخدام العلامات المائية على المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي في صلب الحوار بين مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بروتون والمدير التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان في يونيو في سان فرانسيسكو.

كتب بروتون حينها في تغريدة مرفقة بمقطع فيديو ظهر فيه مع ألتمان "أتطلع إلى مواصلة محادثاتنا -لا سيما بشأن العلامات المائية". قال البيت الأبيض إنه سيعمل أيضا مع دول حليفة لإنشاء إطار دولي للتحكم في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي.