508 مليارات دولار الإيرادات التشغيلية لشركات صناعة السيارات الصينية في 5 أشهر

سجل قطاع تصنيع السيارات في الصين توسعا مطردا من حيث الإنتاج والإيرادات والأرباح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حسبما أظهرت بيانات صناعية.

وارتفعت القيمة المضافة الصناعية للقطاع بنسبة 14.2 في المائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة، وهو أعلى بواقع 10.2 نقطة مئوية من الصناعة التحويلية بأكملها، وزيادة بقدر 2.4 نقطة مئوية عن الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل).

ووفقا للجمعية الصينية لمصنعي السيارات، زادت الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات في هذا القطاع بنسبة 14.3 في المائة على أساس سنوي، لتسجل 3.63 تريليون يوان نحو (508 مليارات دولار).

وبلغ إجمالي أرباح هذه الشركات 174.62 مليار يوان في الفترة نفسها، بارتفاع نسبته 24.3 في المائة على أساس سنوي، وفقا للبيانات.

من جهة أخرى، قالت الهيئة الصينية للطيران المدني، إن عدد الرحلات الجوية اليومية في الصين انتعش خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 89 في المائة من المستوى المسجل في 2019.

وأضافت الهيئة أن قطاع الطيران المدني الصيني حافظ على سجل آمن خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ معدل الالتزام بالمواعيد 91.4 في المائة، بزيادة 11 في المائة عن مستوى 2019.

ومن خلال تحسين مسار الطرق الجوية، اختصرت الطائرات الصينية مسافات طيران تقدر بـ14.06 مليون كيلومتر في النصف الأول من العام الجاري، ووفرت 76 ألف طن من الوقود.

وقالت الهيئة: إنه بالانتقال إلى النصف الثاني من العام الجاري، ستواصل الصين تحسين بيئة المجال الجوي وتسريع بناء البنية التحتية وتعميق التبادلات والتعاون مع الدول والمناطق المجاورة.

إلى ذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي لمقاطعة جيانجسو بشرقي الصين، بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من 2023، متجاوزا ستة تريليونات يوان (839.68 مليار دولار).

وبلغت القيم المضافة للصناعات الأولية والثانوية والثالثة في مقاطعة جيانجسو خلال النصف الأول من العام الجاري 172 مليار يوان، و2.66 تريليون يوان، و3.2 تريليون يوان على التوالي، بزيادة 3.5 في المائة، و7.1 في المائة، و6.3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استثمار المقاطعة في الأصول الثابتة بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع الاستثمار في الصناعات التحويلية، والاستثمار في البنية التحتية بنسبتي 10.1 في المائة و3.6 في المائة على أساس سنوي، على التوالي.

مدفوعة بمجموعة من الإجراءات لتعزيز الاستهلاك، شهدت جيانجسو أيضا إجمالي مبيعات تجزئة للسلع الاستهلاكية بـ2.3 تريليون يوان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 10 في المائة على أساس سنوي، مع نمو قطاع المطاعم بنسبة 23.4 في المائة.

بدورها قالت مديرية الجمارك في مقاطعة هيلونجيانج بأقصى شمالي الصين، إن المقاطعة شهدت نموا بتجارتها الخارجية في السلع بنسبة 16.6 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 142.46 مليار يوان في النصف الأول من 2023.

وأضافت مديرية جمارك مدينة هاربين، أن واردات هيلونجيانج ارتفعت خلال الفترة المذكورة بنسبة 10.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 109.59 مليار يوان، في حين نمت صادراتها بنسبة 43.7 في المائة لتصل إلى 32.87 مليار يوان.

وبلغت تجارة المقاطعة مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق 112.62 مليار يوان، بزيادة 16.8 في المائة على أساس سنوي، ما يمثل 79.1 في المائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية للمقاطعة، بينما ارتفعت تجارتها مع أعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بنسبة 18.2 في المائة، لتصل إلى 13.32 مليار يوان.

وحافظت صادرات المقاطعة من المنتجات الميكانيكية والكهربائية والمنتجات كثيفة العمالة على نمو قوي خلال الفترة المذكورة، كما سجلت زيادة في واردات المنتجات الزراعية، وخام المعادن والرمال الخام.

في سياق متصل، ستقام الدورة الـ13 لمعرض صناعة السياحة الصيني في بلدية تيانجين بشمالي الصين في الفترة من الأول إلى 3 أيلول (سبتمبر) من العام الجاري، وفقا لمؤتمر صحافي عقد الجمعة الماضي.

وهذه الدورة من المعرض، التي تشارك في استضافتها وزارة الثقافة والسياحة وحكومة بلدية تيانجين، ستكون هي الأكبر حتى الآن، حيث تبلغ مساحة المعرض 120 ألف متر مربع.

وسيشمل الحدث مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك المعارض والمنتديات المتخصصة والمفاوضات التجارية. واجتذب المعرض حتى الآن أكثر من 2000 مؤسسة ثقافية وسياحية للحضور.

وخلال المؤتمر الصحافي، قالت تشن قوي تشن، المسؤولة بوزارة الثقافة والسياحة، إن معرض هذا العام سيركز على عرض معدات التخييم بعربات سكن متنقلة في المواقع السياحية والمعدات الفندقية والمعدات الخاصة.

وأضافت تشن أن المعرض يهدف إلى عرض الإنجازات الشاملة والتقنيات المتقدمة في مجال تطوير السياحة الذكية من خلال عرض أحدث تطبيقات الخدمات الرقمية ومعدات السياحة الذكية.

جدير بالذكر أن المعرض يقام في تيانجين سنويا منذ عام 2009. وقد أصبح منصة للمعارض والمفاوضات التجارية والأعمال التجارية في صناعة السياحة، بجانب تعزيز التبادلات والتعاون في صناعة السياحة المحلية والأجنبية.