بريطانيا .. طوابير السيارات وإضرابات السكك الحديدية تعرقل بدء العطلات الصيفية

أثرت طوابير من السيارات لركوب العبارات وإضرابات السكك الحديدية بشدة على المسافرين، أثناء قيامهم برحلات، بعد إغلاق الكثير من المدارس، بمختلف أنحاء إنجلترا، خلال العطلات الصيفية.

وذكر ميناء "دوفر في بيان " أن الأمر استغرق حوالي 90 دقيقة من الركاب المغادرين لعبور نقاط التفتيش الحدودية، حسب وكالة "بي.أيه.ميديا" البريطانية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أن حركة المرور كانت تسير "طبقا للخطة" في ميناء القنال الإنجليزي، في كنت، حيث أبحر 15 ألفا و901 راكب إلى فرنسا، بحلول العاشرة صباح اليوم السبت.

وقال متحدث "إذا فاتتك عبارتك، لا داعي للقلق، فستكون في الإبحار التالي المتاح".

وتأتي العطلات الصيفية وسط إضراب آلاف من أعضاء نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل، حيث لا توجد قطارات في بعض المناطق طوال اليوم.

ولا يزال الخلاف حول الأجور والوظائف وظروف العمل، في طريق مسدود، بعد أكثر من عام من الإضراب.