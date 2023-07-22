المركزي الأوروبي: اختبارات الضغط تظهر قوة بنوك أوروبا

قالت رئيسة قسم الرقابة على المصارف بالبنك المركزي الأوروبي، أندريا إنريا ، إن البنوك الأوروبية سوف تخرج من اختبارات الضغط في مكانة أقوى.

وأضافت إنريا ،في مقابلة أجرتها معه صحيفة "ميلانو فينانتسا" الأسبوعية الإيطالية ونشرت اليوم ، أن النتائج سوف تعكس نقطة انطلاق أفضل للمصارف الأوروبية بمستويات أعلى من رأس المال وأصول أقوى ذات جودة أكثر

موثوقية.

ويعد التقييم الذي أجري من جانب هيئة المصارف الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي ، اختبارا رئيسيا للمصارف حيث أنه يعطي نظرة عميقة عن استعدادها للصمود أمام الصدمات،بحسب "بلومبيرج".

وتابعت إنريا إنه في حين أن المصارف الأوروبية يجب أن وتواصل "الانتباه عن كثب" للمخاطر، فأن النظام استقر مجددا عقب أزمات بنك سيليكون فالي وكريدي سويس.

وذكرت أن مستويات رأس المال مرضية ومستويات السيولة قوية وجودة الأصول أفضل من ذي قبل والمصارف في مكانة تسمح بتحقيق عائدات فوق تكلفة رأس المال في الشهور والسنوات المقبلة.