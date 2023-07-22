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الطاقة- النفط

وزير الطاقة الإماراتي: تحالف أوبك+ يتخذ خطوات كافية لاستقرار سوق النفط

وزير الطاقة الإماراتي: تحالف أوبك+ يتخذ خطوات كافية لاستقرار سوق النفط

"الاقتصادية" من الرياض

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم إن تحالف أوبك+ يتخذ ما يكفي من إجراءات من أجل استقرار سوق النفط. وقال عن التحالف الذي يضخ نحو 40 % من الخام العالمي إن دور أوبك+ محوري في سوق الطاقة لكل من المنتجين والمستهلكين بحسب رويترز.
 

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