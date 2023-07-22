استبعاد مبابي من تشكيلة سان جيرمان في جولته الآسيوية

غاب كيليان مبابي عن تشكيلة باريس سان جيرمان في جولته الآسيوية استعدادا للموسم الجديد وسط تقارير حول عرضه للبيع. وتوترت العلاقات بين مبابي وبطل الدوري الفرنسي منذ قال المهاجم الشهر الماضي إنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في نهاية الموسم المقبل، حين يمكنه مغادرة باريس مجانا.

وقال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان إنه لن يسمح برحيل هداف فرنسا مجانا بعد أن أنفق النادي 180 مليون يورو (200 مليون دولار) للتعاقد معه.

وفاز سان جيرمان بلقب الدوري المحلي تسع مرات في آخر 11 موسما لكن مبابي عبر عن إحباطه بسبب المستويات في دوري أبطال أوروبا وهي البطولة التي لم يتوج بها النادي الباريسي أبدا رغم استثماراته الضخمة في التشكيلة بحسب رويترز .

وخرج سان جيرمان من دور 16 هذا العام على يد بايرن ميونيخ عندما أخفق في التسجيل في مباراتين، وأصيب مبابي في مباراة الذهاب بينما قال إن الفريق كان "عاجزا" في الإياب.

