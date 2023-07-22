الهند: الردود مشجعة على مقترح بناء شبكة عابرة للحدود لتعزيز أمن الطاقة

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم، إن الهند‭‭ ‬‬تلقت ردودا "مشجعة" من دول أخرى على اقتراحها بناء شبكة عابرة للحدود لتعزيز أمن الطاقة.

وقال مودي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين، "نروج لهذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة مع الدول المجاورة في هذه المنطقة. ويمكنني القول إننا نرى نتائج مشجعة" بحسب "رويترز".