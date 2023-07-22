المستثمرون الأجانب يواصلون زيادة حيازاتهم من السندات الصينية بين البنوك

أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي في الصين، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم العملات الأجنبية أن المستثمرين الأجانب واصلوا زيادة حيازاتهم في السندات الصينية الداخلية على مدار مايو ويونيو الماضيين.

وقالت وانج تشون يينج، نائبة رئيس مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، إن صافي شراء المستثمرين الأجانب للسندات المُقوّمة باليوان، المتداولة في سوق ما بين البنوك الصينية، بلغ 79 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانج القول إن المؤسسات الأجنبية زادت حيازاتها من السندات الصينية في سوق ما بين البنوك في يونيو الماضي فقط بأكثر من 11 مليار دولار ، في زيادة للشهر الثاني على التوالي.

وقالت وانج، "أصبحت سوق السندات الصينية خيارا رئيسا لتخطيط الاستثمار العالمي للمؤسسات الأجنبية"، مضيفة أن أكثر من 1100 مؤسسة أجنبية دخلت سوق السندات بين البنوك في البلاد حتى نهاية يونيو .2023