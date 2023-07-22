كوريا الجنوبية: حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة ترتفع إلى 47 قتيلا و3 مفقودين

قالت السلطات في كوريا الجنوبية إن رجال الإنقاذ انتشلوا جثة جديدة لأحد الأشخاص الذين جرفتهم مياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة لترتفع الحصيلة المؤكدة إلى 47 قتيلا .

وأوضح رجال الإنقاذ أنهم انتشلوا جثة رجل في السيتينات من عمره في يشيون على بعد (161 كيلومترا) جنوب شرق سيئول يوم الجمعة.

وأوضحت السلطات أن ثلاثة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين حتى اليوم في أعقاب الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تضرب البلاد منذ أوائل الأسبوع الماضي بحسب "الألمانية".

ولا يزال نحو ألفي شخص من بين 18 ألف شخص تم إجلاؤهم من منازلهم في 15 مدينة وإقليما يقيمون في مراكز إيواء، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.

في غضون ذلك، قالت وكالة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع هطول أمطار تصل إلى 100 ميليمتر على كوريا الجنوبية خلال عطلة نهاية الأسبوع.