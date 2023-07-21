الأسهم الأمريكية تغلق على تباين وانخفاض أسهم الشركات الكبرى

أغلقت الأسهم الأمريكية على تباين اليوم الجمعة مع ارتفاع أسهم شركات الرعاية الصحية وتراجع بعض أكبر الشركات من حيث القيمة في وول ستريت.

وتراجعت أسهم شركات إنفيديا ومايكروسوفت وميتا بلاتفورمز، بينما ارتفع قطاع الخدمات في ستاندرد اند بورز 500.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع ستاندرد اند بورز 1.81 نقطة أو 0.04 في المائة ليغلق عند 4536.68 نقطة، بينما خسر ناسداك المجمع 30.32 نقطة أو 0.22 في المائة ليغلق عند 14032.99 نقطة. وصعد مؤشر ​​داو جونز الصناعي 8.21 نقطة أو 0.02 في المائة ليغلق عند 35233.39 نقطة.