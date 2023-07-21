الصين تضيف 6.78 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية خلال 6 أشهر

أضافت الحكومة الصينية 6.78 مليون وظيفة جديدة إلى سوق العمل في المناطق الحضرية خلال النصف الأول من 2023، ما يحقق 57 في المائة من الهدف السنوي للوظائف.

وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصينية أمس، أن معدل البطالة في المناطق الحضرية التي شملها المسح في حزيران (يونيو) الماضي بلغ 5.2 في المائة.

وتعهد مسؤولون صينيون ببذل جهود أكبر لإنعاش الاقتصاد الخاص، مع الكشف عن مزيد من الإجراءات قريبا. وجاءت تصريحات المسؤولين بعد أن أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومجلس الدولة، مبدأ توجيهيا الأربعاء الماضي حول تعزيز نمو الاقتصاد الخاص.

وقال لي تشون لين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خلال مؤتمر صحافي أمس، إنه ولضمان التنفيذ الكامل للمبدأ التوجيهي، ستعمل اللجنة مع الأطراف ذات الصلة لطرح سياسات وتدابير داعمة في المستقبل القريب.

وأضاف لي أن اللجنة ستنشر قريبا وثيقة حول تشجيع الاستثمار الخاص "لتحفيز القطاع بالكامل"، وذلك كجزء من الإجراءات الداعمة.

وقال لي إن اللجنة ستواصل عقد ندوات مع رواد الأعمال من القطاع الخاص على أساس منتظم لمساعدتهم على حل المشكلات والاستجابة لاقتراحاتهم.

بدوره، تعهد آن لي جيا، نائب رئيس اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة، ببذل مزيد من الجهود لتوفير بيئة اجتماعية مواتية للاقتصاد الخاص.

وقال آن، "سنعمل على زيادة الدعاية لأصحاب المشاريع الخاصة المتميزين وتعزيز روح المبادرة لديهم. وفي الوقت نفسه، سنتعاون مع الإدارات ذات الصلة للقضاء على الشائعات الخبيثة التي تستهدف الشركات الخاصة".

من جهة أخرى، أظهرت نتائج بيانات أصدرتها بورصة شانغهاي للشحن البحري، انخفاض مؤشر شحن حاويات التصدير الصينية في يونيو الماضي.

ووفقا للبورصة، بلغ متوسط مؤشر شحن الحاويات الصيني 918.89 في الفترة المذكورة، بانخفاض 3.5 في المائة على أساس شهري.

وقادت القراءة الفرعية لخدمة كوريا اتجاه الانخفاض، مسجلة انخفاضا شهريا بنسبة 11.1 في المائة، تلتها خدمة الساحل الشرقي في الولايات المتحدة، التي انخفضت بنسبة 6.3 في المائة عن الشهر السابق.

ويتتبع متوسط مؤشر شحن الحاويات الصيني أسعار الشحن الفورية والتعاقدية من موانئ الحاويات الصينية على 12 طريق شحن في جميع أنحاء العالم، بناء على بيانات مقدمة من 22 شركة نقل دولية. وتم تحديد المؤشر عند 1000 في أول كانون الثاني (يناير) 1998.

في غضون ذلك، شهدت مقاطعة قانسو في شمال غربي الصين نموا في تجارتها مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 16.02 مليار يوان (2.24 مليار دولار) في النصف الأول من 2023، وفقا للجمارك المحلية.

ومن يناير إلى يونيو، وصل حجم التجارة الخارجية لمقاطعة قانسو إلى 27.48 مليار يوان. وقالت الجمارك في لانتشو، إن صادرات المقاطعة ارتفعت بنسبة 18.6 في المائة على أساس سنوي إلى 6.85 مليار يوان، بينما بلغت الواردات 20.63 مليار يوان.

وشكل حجم التبادل التجاري لمقاطعة قانسو مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق 58.3 في المائة من إجمالي حجم تجارتها الخارجية، بزيادة 11.7 نقطة مئوية عن العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، بلغت تجارتها مع الدول الأعضاء في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة 7.74 مليار يوان، مسجلة نموا سنويا بنسبة 26.5 في المائة.

وخلال الفترة نفسها، نمت صادرات المقاطعة من المنتجات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 17.5 في المائة على أساس سنوي وارتفعت الصادرات الزراعية بنسبة 18.8 في المائة.

من جهة أخرى، كشفت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أمس، عن إجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في استهلاك السيارات وتوسيعه.

وذكرت أنه تم وضع تلك الإجراءات لتحسين شراء السيارات واستخدامها وإدارتها وتسويقها، ولتعزيز التنمية المستدامة لصناعة مركبات الطاقة الجديدة.

وقالت إنه سيجري تشجيع المدن التي تفرض قيودا على شراء السيارات على زيادة الحصص السنوية، بينما سيجري تسريع إلغاء المركبات التي لا تفي بمعايير خفض الانبعاثات.

وأضافت اللجنة أن تلك الإجراءات ستشجع على التخلص من السيارات القديمة واستبدالها، وتسهيل تجارة المركبات المستعملة وتسجيلها.

وأوضحت أنه سيجري تنفيذ مزيد من المشاريع التجريبية في قطاع مركبات الخدمات، وسيجري بناء مزيد من نقاط الشحن في محطات الحافلات.

وفي الوقت نفسه، قالت اللجنة إنها ستبذل مزيدا من الجهود لخفض تكلفة شراء واستخدام مركبات الطاقة الجديدة، مثل تعديل أسعار الكهرباء المرتبطة بمركبات الطاقة الجديدة.

وأشارت إلى أنه سيجري توفير مزيد من الدعم الائتماني، مثل تقديم خدمات التأمين لنقاط الشحن، في حين حل مشكلات انتظار السيارات من خلال زيادة أماكن الانتظار وتنظيم الرسوم.

بدورها، قالت الهيئة الوطنية للطاقة، إن الصين شهدت نموا قويا في القدرة المركبة لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط جهود البلاد لدفع التحول الأخضر.

وأضافت الهيئة أن القدرة المركبة لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة بلغت 1.32 مليار كيلوواط حتى نهاية يونيو الماضي، بزيادة 18.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوسعت القدرة المركبة لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح بنسبة 13.7 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 390 مليون كيلوواط، بينما بلغت تلك القدرة بالطاقة الشمسية نحو 470 مليون كيلوواط، بزيادة 39.8 في المائة سنويا.

وقالت الهيئة إن إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في البلاد بلغ نحو 2.71 مليار كيلوواط، بارتفاع 10.8 في المائة على أساس سنوي.

وعززت الصين استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة على مر الأعوام بحسبانها جزءا من سعيها إلى تحقيق التنمية الخضراء.

وأظهرت نتائج بيانات معنية ارتفاع إجمالي الاستثمارات من قبل الشركات الرئيسة الصينية للطاقة في مجال الطاقة الشمسية بنسبة 113.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 134.9 مليار يوان (18.88 مليار دولار) خلال الأشهر الست الأولى من العام الجاري.