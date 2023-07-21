أسعار القمح تتراجع 3 % بعد محاولات أوكرانيا إحياء اتفاق تصدير الحبوب

تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح بأكثر من 3 في المائة في تعاملات أمس، في الوقت الذي تتخذ فيه أوكرانيا خطوات لإحياء اتفاق تصدير الحبوب الذي خرجت منه روسيا في وقت سابق من الأسبوع الحالي، رغم الشكوك في إمكانية نجاح المساعي الأوكرانية.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجه كبار قادته العسكريين للاستعداد للقيام بتحركات يمكن أن تسمح بمواصلة تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب، كما أبلغ وزارة الخارجية بالاستعداد للقيام بخطوات دبلوماسية مماثلة.

ولم يشر بيان زيلينسكي عبر موقع تيليجرام للتواصل الاجتماعي إلى تفاصيل طبيعة الإجراءات. ولم تتضح طبيعة خطط كييف لاستئناف تصدير الحبوب عبر ممر آمن في البحر الأسود في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر مع موسكو، ومخاوف شركات النقل البحري والتجار.

وقال مسؤولون كبار في تركيا التي كانت قد توسطت في اتفاق تصدير الحبوب إلى جانب الأمم المتحدة، إنه من غير المحتمل استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وأن تركيا لن تشارك في أي عمليات لنقل هذه الصادرات في الوقت الذي تهدد فيه روسيا باستهداف أي سفن تدخل أو تخرج من الموانئ الأوكرانية.

وتراجع سعر القمح في تعاملات بورصة شيكاغو للسلع بنسبة 3.1 في المائة إلى 7.045 دولار للبوشل تسليم أيلول (سبتمبر) المقبل. ورغم ذلك ما زال السعر أعلى بنسبة 7 في المائة عن مستواه في الأسبوع الماضي. كما تراجع سعر الذرة بنسبة 2.6 في المائة إلى 5.3225 دولار للبوشل تسليم كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لكنه ما زال أعلى بنسبة 4 في المائة عن نهاية الأسبوع الماضي. وتراجع سعر فول الصويا بنسبة 1.1 في المائة إلى 13.9 دولار للبوشل تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لكنه ما زال أعلى بنسبة 1.3 في المائة عن نهاية الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، قال سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي أمس، إن روسيا تعمل على فتح طرق جديدة لتصدير الحبوب بعد الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكان الهدف من الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا، هو الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بعمليات تصدير الحبوب بأمان من موانئ البحر الأسود بعد تعطلها بسبب الحرب.

وأضاف فيرشينين أن روسيا تجري مفاوضات حول تصدير الغذاء إلى الدول الأكثر احتياجا بعد الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، لكنها لم توقع بعد أي عقود.

وقال إن روسيا ملتزمة بخططها لتعويض هذه الدول عن الحبوب التي لن تتسلمها الآن بعد انسحاب روسيا من الاتفاق الذي استمر عاما وضمنت فيه روسيا عبور سفن تصدير الحبوب من أوكرانيا بأمان برغم الصراع الدائر بين البلدين. وأضاف "لم توقع بعد على اتفاقات في هذا الشأن".

وأعربت موسكو عن استعدادها لمناقشة خيارات أخرى بخصوص صادرات الحبوب، في وقت لا توجد فيه محادثات تجرى حاليا للتوصل إلى بدائل لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

من جهة أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يريد إقناع نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي انسحب منه.

وقال أردوغان لصحافيين أتراك بعد وصوله من جولة إقليمية أمس، "أعتقد أننا نستطيع ضمان استئناف العمل (في الممر الإنساني) إذا تحدثنا بالتفصيل مع بوتين"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول).

وأشار الرئيس التركي الذي يدعو "الدول الغربية إلى استكمال المحاولات مع بوتين"، إلى أنه سيثير هذا الملف في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي الذي عارض تمديد الاتفاقية الموقعة في تموز (يوليو) 2022 في إسطنبول مع أوكرانيا تحت إشراف (برعاية) تركيا والأمم المتحدة.

وكانت روسيا قد أكدت أنها جاهزة للعودة إلى الاتفاق الذي سمح بتصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، إذا نفذت مطالب موسكو "بالكامل". وشددت على أن العقوبات الغربية تعرقل تسليم صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة.

وأشارت إلى أن الرئيسين سيناقشان موضوع اتفاق الحبوب وجها لوجه في آب (أغسطس) في تركيا "إذا تمت زيارة بوتين". وأكدت روسيا الأربعاء أنها صارت تعد السفن التي تتجه نحو أوكرانيا عبر البحر الأسود بمنزلة سفن عسكرية وتعد الدول التي ترسل سفنها أطرافا في النزاع.

وأعربت الأمم المتحدة الخميس عن قلقها، مستنكرة "التأثير السلبي في الأسعار العالمية للقمح والذرة ما يلحق ضررا بكل العالم بخاصة الشعوب الفقيرة في دول الجنوب".