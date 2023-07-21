الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث

استمرت أسعار الذهب على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي اليوم مدعومة بآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الجاري.

وبحلول الساعة 06:15 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1970.69 دولار للأوقية (الأونصة) ليرتفع 0.7 % حتى الآن هذا الأسبوع. وتراجع المعدن الأصفر أمس الخميس من أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات على خلفية بيانات أظهرت أن سوق العمل الأمريكية أقوى من المتوقع.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1972.80 دولار للأوقية بحسب رويترز. ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 % ، لكنه اتجه إلى ارتفاع أسبوعي، كما زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

