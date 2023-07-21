الرئيس السابق للفيدرالي الأمريكي: زيادة الفائدة المقبلة ربما تكون الأخيرة

ذكر بن برنانكي، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، أن زيادة الفائدة المتوقعة على نطاق واسع الأسبوع المقبل ربما تكون الأخيرة، في إطار جهود تشديد السياسة المالية بالولايات المتحدة.

وقال برنانكي خلال ندوة عبر الانترنت نظمتها مؤسسة "فيدليتي إنفستمنت" إنه "يبدو من الواضح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، ومن المحتمل أن تكون هذه الزيادة في يوليو هي الأخيرة".

وأضاف برنانكي، الذي يشغل حاليا منصب كبير مستشاري مؤسسة "إنفستمنت مانجمنت كو"، أنه يعتقد أن التضخم سوف يتراجع بشكل "أكثر استدامة" خلال الشهور الستة المقبلة بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 3.5 %، مع تراجع أسعار السيارات وانخفاض معدلات الزيادة في الإيجارات وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء .

وقال: "سوف يتراجع التضخم إلى 3% أو أكثر بحلول مطلع العام المقبل، واعتقد عندئذ أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيأخذ بعض الوقت في محاولة خفض التضخم إلى النسبة المستهدفة، التي تبلغ 2%".

وذكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الولايات المتحدة سوف تشهد على الأرجح تباطؤا اقتصاديا كثمن لمحاولات خفض التضخم، رغم أنه أكد أن أي ركود اقتصادي سوف يكون محدودا، في الأغلب.