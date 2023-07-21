قراصنة يخترقون البريد الإلكتروني للسفير الأمريكي في الصين

اخترق قراصنة على صلة ببكين حساب البريد الإلكتروني للسفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز في عملية تجسس يعتقد أنها شملت ما لا يقل عن مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني لأفراد بالحكومة الأمريكية وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال .

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن مصادر مطلعة قولهم إن حساب مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا دانيال كريتنبرينك تعرض للاختراق أيضا في عملية التجسس الأوسع نطاقا التي أعلنت عنها مايكروسوفت في وقت سابق من الشهر الجاري بحسب رويترز.

وحين سُئلت عن اختراق حسابي الدبلوماسيين، امتنعت وزارة الخارجية عن الإدلاء بأي تفاصيل وقالت إنها تجري تحقيقا بشأن عملية التجسس.

وبيرنز وكريتنبرينك إضافة إلى وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو هم ضحايا حملة التجسس الوحيدون الذين تم الكشف عنهم. ودفعت الحملة كبير الدبلوماسيين في واشنطن إلى تحذير نظيره الصيني.

ورد ليو بينغ يو المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن على رويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني قائلا "الصين تعارض بشدة الهجمات والسرقات الإلكترونية بكل أشكالها وتكافحها. هذا الموقف ثابت وواضح".

