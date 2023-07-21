العراق يمنع 14 بنكا من التعامل بالدولار بعد تدقيق للحوالات المصرفية

قال البنك المركزي العراقي أمس إن منع الولايات المتحدة مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق الحوالات المصرفية في 2022.

وبحسب "رويترز"، أضاف البنك المركزي في بيان أن البنوك وعددها 14 تتمتع بكامل الحرية ابتداء من أمس "في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي العراقي والتعامل الدولي بالعملات الأخرى غير الدولار".

وشهدت أسعار صرف الدولار في السوق الموازية في العراق أمس ارتفاعا قياسيا عندما تجاوز سقف 150 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي فيما يبلغ السعر الرسمي لصرف الدولار 1320 لكل 100 دولار أمريكي.

إلى ذلك، يهدد الجفاف قطاع الزراعة والحياة وأرزاق المواطنين في العراق.

يربت مصطفى أحمد بيد حانية على جسد جاموس الماء قبل أن يربط كيس العلف حول رقبته، وهو يرعى القطيع الذي يملكه والده بمحافظة النجف في جنوب العراق، وهو نشاط توارثته العائلة على مدى أجيال، قبل أن يصبح شح المياه سيفا مصلتا يهدد بقطع الأرزاق وتغيير نمط الحياة بالكامل.

يشكل العراق جزءا مما يعرف بمنطقة "الهلال الخصيب"، وهي الأرض الممتدة من ساحل البحر المتوسط ​​إلى الخليج ويعيش أهلها على الزراعة منذ آلاف السنين.

لكن الأوضاع تغيرت والأحوال تبدلت وأصبح كل شيء مهددا بالدمار لعدة عوامل ومجموعة أسباب من بينها بناء السدود على منابع نهري دجلة والفرات، وتراجع هطول الأمطار وعقود من الصراعات.

قال أحمد عبدالحسين، والد مصطفى، إن النقص الحاد في المياه بحي المشخاب الذي يعيشون فيه أصبح يفرض عليه بيع أفراد القطيع واحدا تلو الآخر، وهو شيء يترتب عليه إحساس بالألم وشعور بالمرارة خاصة لدى الابن.

فقد القطيع أخيرا عجلا صغيرا يبلغ من العمر شهرين. وقال مصطفى البالغ من العمر 13 عاما "أشعر بالأسى لفقده.. لأنني أحبهم فعلا. الآن أصبح لدينا تسعة فقط". وكان عدد أفراد القطيع في العام الماضي 20.

وتحدثت "رويترز" إلى ست من عائلات الرعاة والمربين في محافظة النجف، قالوا جميعا إنهم لم يكن أمامهم خيار ثالث خلال الأشهر الماضية، فإما بيع ماشية أو تركها تنفق أمام أعينهم.

وقال مسؤول محلي إن عدد جاموس الماء في منطقة أم خشم المجاورة انخفض من 15 ألفا قبل خمس سنوات إلى 9000.

وقال خالد شمال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية إن محافظة النجف لم يصل إليها سوى نحو 40 في المائة من حصتها المعتادة من المياه في السنة الحالية.

وفي الأهوار بجنوب العراق يزداد الوضع سوءا في منطقة تعيش بالفعل حالة هشاشة بيئية. وتتعرض الأهوار الآن لأشد موجة حر خلال 40 عاما، وتقول منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" إن ما يقرب من 70 في المائة من الأهوار أصبحت أرضا جرداء محرومة من المياه.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية أن كميات المياه المتدفقة في نهري دجلة والفرات أصبحت أقل بنحو 70 في المائة هذا العام، مقارنة بالعقود السابقة. ويشير المسؤولون والخبراء إلى بناء السدود على المنابع في تركيا وإيران، وتغير المناخ، وتقنيات الري التي عفى عليها الزمن، وغياب خطط الإدارة طويلة الأجل كأسباب جذرية لأزمة المياه التي تدفع الآلاف إلى النزوح من الريف.

وفي المشخاب، تحولت الأراضي على مد البصر إلى مساحات جرداء، وأصبح على حيوانات عبدالحسين تحمل هبات الغبار القادمة من أراض كانت تزرع في السابق، فيما لم يبق لقطيع الجاموس سوى قليل من المياه للحفاظ على برودة أجسادها.

قال عبدالحسين وهو يتطلع إلى ماشيته الواقفة في المياه الراكدة "هذه مياه قديمة"، مضيفا "أنها تعاني بسبب العطش".

وتؤثر نوعية المياه في صحة الحيوانات، ذلك لأن المياه الملوثة تضعف جهازها المناعي.

قال نذير الأنصاري، الأستاذ في جامعة لوليا السويدية للتكنولوجيا، إن النجف من أفقر مناطق العراق من حيث جودة المياه. وأضاف أن المياه الفاقدة غير المعالجة والأسمدة الكيماوية التي تعرف طريقها لمجاري الأنهار تجعل المياه غير صالحة للاستهلاك كلما تحرك التيار وتدفقت المياه باتجاه المصبات في الجنوب.

وأوضح أنه كلما انخفض منسوب المياه، ازدادت نسبة الملوحة لتتخطى الحدود الموصى بها للاستهلاك الآدمي.