334 رخصة لتصدير الأسمنت والحديد .. بينها 41 في النصف الأول 2023

بلغ إجمالي رخص تصدير الحديد والأسمنت منذ بدء السماح بالتصدير 334 رخصة، منها 201 رخصة لتصدير الحديد، و133 لتصدير الأسمنت.

وقالت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة، منذ بداية عام 2023 حتى نهاية النصف الأول، تم إصدار 41 رخصة، بينها 29 لتصدير الحديد و12 رخصة لتصدير الأسمنت.

يذكر أن إصدار التراخيص يأتي بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا للضوابط التنظيمية للجنة الوزارية المشكلة من وزارات التجارة، والاستثمار، والمالية، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة.

ويعد ارتفاع عدد الرخص الصادرة مؤشرا على زيادة دور القطاع في الناتج المحلي.