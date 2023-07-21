الليرة اللبنانية تفقد 98 % من قيمتها منذ 2019 .. مقترحات بسعر صرف حر بحلول سبتمبر

اقترح نواب حاكم مصرف لبنان المركزي أمس إلغاء ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي المعمول به منذ فترة طويلة، والتحول إلى تحرير "مدار" لسعر الصرف بحلول نهاية أيلول (سبتمبر).

وفقدت الليرة أكثر من 98 في المائة من قيمتها في السوق الموازية منذ بدء الانهيار الاقتصادي في 2019.

وفي شباط (فبراير) خفض البنك المركزي سعر الصرف الرسمي من 1500 ليرة الذي استمر عقودا إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.

وأمس، اجتمع نواب حاكم مصرف لبنان مع أعضاء في البرلمان، واقترحوا تغييرات على السياسة النقدية للبلاد تضمنت التحول بالكامل إلى تعويم سعر الصرف "بطريقة مدارة"، ليؤكد "القيمة الحقيقية" لليرة.

وجاء في الوثيقة في وثيقة اطلعت عليه "رويترز" أن البنك المركزي سيلتزم بصياغة القواعد واللوائح اللازمة "لتحريك سعر الصرف إلى عائم" بحلول نهاية سبتمبر 2023، مع القدرة "على التدخل عند الضرورة".

واقترحت الوثيقة أيضا إنشاء منصة إلكترونية جديدة للصرف الأجنبي، لكنها قالت إن المصرف سيواصل شراء الدولار في السوق كلما أمكن ذلك لتجنب الاعتماد على الاحتياطيات لدعم الليرة.

وأشرف رياض سلامة حاكم مصرف لبنان على الليرة المربوطة بالدولار في فترة ولاية استمرت 30 عاما وتنتهي بنهاية الشهر الجاري.

ويواجه سلامة اتهامات في الداخل والخارج باختلاس أموال عامة لبنانية وهو ما ينفيه سلامة.

وأثناء في فترة ولاية سلامة، أنشأ البنك المركزي منصة "صيرفة" المثيرة للجدل التي أريد بها جلب الاستقرار إلى الليرة اللبنانية، لكن الليرة استمرت في التراجع رغم ذلك.

وانتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية منصة صيرفة لافتقارها للشفافية والاستدامة وما أتاحته من فرصة للمراجحة.

وقال سليم شاهين، وهو أحد نواب حاكم مصرف لبنان هذا الأسبوع، إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة "صيرفة" بعد انتهاء فترة ولاية سلامة.

وإذا لم يتم اختيار خليفة لسلامة، سيتولى وسيم منصوري النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المسؤوليات الأساسية. ونقل تلفزيون "الجديد" اللبناني عن منصوري قوله إن المشرعين سيراجعون اقتراحهم في الأيام القليلة المقبلة.

وتقترح الخطة أيضا أن يعدل البرلمان تشريعا للسماح للبنك المركزي بإقراض الحكومة ما يصل إلى 1.2 مليار دولار على مدى ستة أشهر وإصدار أوراق نقدية من فئة أكبر من 100 ألف ليرة.

وبدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار بعد فساد وتبذير وسوء إدارة النخبة الحاكمة، تضمنت سياسة إقراض البنك المركزي للدولة لدعم قطاع عام متضخم.

وجاء في مقترحات نواب حاكم مصرف لبنان أن ميزانية 2023 يجب إقرارها بنهاية آب (أغسطس)، وإقرار ميزانية العام المقبل بحلول نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).