الأهلي يقترب من ماكسيمين ولوبوتكا

وضع نادي الأهلي حدا لمشوار المهاجم البرازيلي ماركوس أمارال، بعد فشله في تسجيل هدف واحد من جملة الـ18 هدفا التي فاز بها على شتولفيلدان أمس الأول في تجربته الأولى خلال معسكره الحالي في النمسا، استعدادا للموسم الجديد، رغم مشاركته لمدة 45 دقيقة، حيث غادر أمس إلى الصين من أجل إتمام تعاقده مع ووهان الصيني على سبيل الإعارة.

وكان اللاعب قد حضر الموسم الماضي للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية من ووهان، لمدة عامين ونصف العام، ما يعني أنه أمضى معه نصف موسم فقط، تعرض خلاله لانتقادات واسعة نظير تواضع مستواه.

على صعيد ثان، دخل الفرنسي الآن ساينت ماكسيمين مهاجم نادي نيوكاسل الإنجليزي خيارات الأهلي، للتعاقد معه، ولا سيما أن فرص بقائه مع ناديه ستتضاءل في ظل وجود أنباء عن اقتراب التعاقد مع هارفي بارنيس قادما من نادي ليستر سيتي.

ولفتت المصادر أن الأهلي عرض على نيوكاسل، مبلغ 30 مليون يورو، من أجل التنازل عن ماكسمين الذي أبدى موافقته، خلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الأهلي بدأ مفاوضات مع نابولي الإيطالي أيضا من أجل التعاقد مع المدافع السلوفاكي ستانيسلاف لوبوتكا، فيما اقترب من التوقيع مع الدولي الجزائري رياض محرز لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد أن خضع إلى الفحص الطبي أمس.

وفنيا، أدى الأهلي حصة تدريبية صباحية أمس، كانت عبارة عن تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا في الودية، اشتملت على تقوية العضلات والتحمل في صالة الحديد، والمسبح، أما البقية فأدوا تمارين لياقية.