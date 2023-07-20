الذهب يتخلى عن أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات

هبطت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات لكن الآمال في أن يكف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماع يوليو حدت من الخسائر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1967.59 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 17 مايو في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة أيضا إلى 1970.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.6 في المائة مدعوما ببيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.850 بالمئة.

وأظهرت البيانات تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي ليلامس أدنى مستوى في شهرين، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

ويركز المستثمرون الآن على اجتماع البنك المركزي الأمريكي للسياسة النقدية المزمع الأسبوع المقبل، مع توقع الأسواق رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 24.86 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين أيضا 2.1 في المائةإلى 952.74 دولار، وكذلك تراجع البلاديوم 2.1 في المائة إلى 1280.04 دولار.