أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في شهر بدعم قطاعات التعدين والبنوك والصحة

سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي أعلى مستوى في شهر واحد اليوم بدعم من أسهم قطاعات التعدين والبنوك والرعاية الصحية، إلا أن الأسهم المرتبطة بالرقائق شهدت عمليات بيع كثيفة بعد توقعات قاتمة لمبيعات شركة تي.إس.إم.سي التايوانية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.4 في المائة موسعا مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي. ووصل المؤشر عند أعلى مستوى اليوم إلى 464.17 نقطة.

وعززت أرباح الشركات المبشرة والبيانات التي تشير إلى التباطؤ الحاد في ارتفاع أسعار المستهلكين البريطانية الآمال في تخفيف ضغوط الأسعار العالمية.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشرا قطاعي التعدين والرعاية الصحية الأوروبيين بنحو 1.6 في المائة، بينما صعد مؤشر البنوك 0.6 في المائة. وسجلت القطاعات الثلاثة أفضل أداء اليوم.

وسجل مؤشر قطاع التكنولوجيا، الذي ارتفع ما يقرب من 23 في المائة هذا العام، أكبر الخسائر في أوروبا ليغلق منخفضا 2.5 في المائة .

وهبطت أسهم شركات أشباه الموصلات، بما في ذلك إيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم انترناشونال وأيكسترون بما يتراوح من 2.7 في المائة إلى 5.6 في المائة بعدما توقعت تي.إس.إم.سي انخفاض مبيعات عام 2023 بفعل تأثير المشكلات الاقتصادية العالمية على الطلب على الرقائق.

ووفقا لبيانات رفينيتيف آي.بي.إي.إس، من المتوقع أن تنخفض أرباح الأسهم المدرجة على ستوكس 600 في الربع الثاني 9.2 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق.