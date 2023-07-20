الدولار يضغط على الذهب والبلاديوم يهبط 2%

هبطت أسعار الذهب اليوم من أعلى مستوى في شهرين مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات لكن الآمال في أن يكف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماع يوليو حدت من الخسائر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1967.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:47 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 17 مايو في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة أيضا إلى 1970.30 دولار.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر الدولار 0.6 في المائة مدعوما ببيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.850 في المائة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 في المائة إلى 24.86 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين أيضا 2.1 في المائة إلى 952.74 دولار، وكذلك تراجع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1280.04 دولار.