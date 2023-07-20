8 أندية تصرف 4.7 مليار على صفقات اللاعبين في العالم .. والهلال السادس

بلغت مصاريف ثمانية أندية في العالم، الأكثر إنفاقاً من بين أندية العالم في تدعيم صفوف فريقها بالصفقات المعلنة وبين الناديين، حيث لا يتم احتساب الصفقات المجانية أو التي تكون بين ناديا ولاعباً حراً.

وصرف كلا من الأندية الثمانية التي دفعت 100 مليون يورو (420 مليون ريال) وأكثر وفقاً لأخر أرقام وتحديثات موقع "ترانسفير ماركت" المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية، مبلغ 1.124 مليار يورو (4.7 مليار ريال).

وحل الهلال في المركز السادس في قائمة أكثر الأندية في العالم صرفاً على صفقات تدعيم فريقها لكرة القدم، بعد صرفه مبلغ 118 مليون يورو (494.3 مليون ريال)، وذلك حتى الـ 19 من يوليو الجاري.

وتعاقد الهلال مع الصربي سيرجي سافيتش، البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، حيث ينتظره على الأقل إبرام صفقتين جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويصدر آرسنال الإنجليزي القائمة بصرفه 321.6 مليون يورو (970.9 مليون ريال)، يليه باريس سان جيرمان الفرنسي بـ 159.5 مليون يورو (668.6 مليون ريال)، وحل توتنهام هوتسبر الإنجليزي ثالثاً بـ 136.3 مليون (571.4 مليون ريال)، وجاء ريال مدريد الإسباني رابعاً بـ 128.5 مليون يورو (538.7 مليون ريال)، وار بي ليبزيج الألماني خامساً بـ 126 مليون (528.6 مليون ريال).

كما ضمت القائمة التي صرفت مليون يورو وأكثر كلاً من ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، حيث بلغت مصاريف الناديين 224 مليون يورو (كل نادي 112 مليون يورو).

كما تواجد النصر في المركز الـ 20 في قائمة الأندية الأكثر صرفاً، ودفعه 34 مليون (180.1 مليون ريال)، الاتحاد في المركز الـ 31 بمبلغ 29.1 مليون يورو (121.8 مليون ريال)، وألهلي في المركز 47 بمبلغ 18.5 مليون يورو (77.4 مليون ريال).