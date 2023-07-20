انخفاض ناسداك وستاندرد آند بورز في مستهل التداولات بفعل تراجع تسلا ونتفليكس

انخفض المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 في بداية التعاملات في بورصة وول ستريت اليوم متأثرين بتراجع تسلا بفعل مخاوف خفض الأسعار، في حين تراجعت أسهم نتفليكس بعدما جاءت إيراداتها الفصلية أقل من تقديرات المحللين.

غير أن المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 30.77 نقطة أو 0.09 في المائة إلى 35.091.98 نقطة.

وبحسب "رويترز" تراجع ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.34 نقطة أو 0.25 في المائة إلى 4554.38 نقطة، في حين انخفض ناسداك المجمع 84.72 نقطة أو 0.59في المائة إلى 14273.29 نقطة.

