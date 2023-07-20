استقرار أسعار النفط وسط توقعات حذرة للطلب وهبوط مخزونات الخام الأمريكية

شهدت أسعار النفط تغيرا طفيفا اليوم وسط حالة من الحذر من جانب المستثمرين بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر سبتمبر ستة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 79.52 دولار للبرميل بحلول الساعة (06:45) بتوقيت جرينتش، فيما صعد خام غرب تكساس الأمريكي لأغسطس خمسة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 75.40 دولار للبرميل بحسب "رويترز".

وينتهي عقد خام غرب تكساس لشهر أغسطس اليوم الخميس. أما عقد الخام نفسه لسبتمبر فزاد ستة سنتات أو 0.1 في المائة إلى 75.35 دولار.

