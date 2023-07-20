الأسهم اليابانية تنهي مكاسب يومين بعد هبوط أسهم شركات الرقائق

تراجع مؤشر نيكاي الياباني اليوم بعد جلستين متتاليتين من المكاسب وذلك تحت ضغط من تراجع أسهم شركات الرقائق التي اقتفت أثر نظيراتها الأمريكية. كما توخى المستثمرون الحذر قبل إعلان شركات كبرى لنتائج الأعمال من بينها نيديك لصناعة المحركات وديسكو كورب لتصنيع معدات الرقائق وذلك بعد إغلاق السوق.

وهبط نيكاي 1.24 في المائة إلى 32490.52 نقطة ليغلق قرب أدنى مستوى سجله في تداولات اليوم. وارتفع المؤشر 1.6 في المائة على مدى الجلستين السابقتين مما قربه من مستوى نفسي رئيس عند 33 ألف نقطة بحسب "رويترز".

وأغلق نيكاي عند أعلى مستوى في 33 عاما في الثالث من يوليو مسجلا 33753.33 نقطة قبل أن يتراجع نحو 5.8 في المائة حتى 12 يوليو.

