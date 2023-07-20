واردات الهند من النفط الروسي ترتفع لمستوى قياسي جديد في يونيو

أظهرت بيانات ملاحية من مصادر في قطاع الطاقة ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في يونيو رغم زيادتها بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر ما يعني أن طلب نيودلهي على النفط الروسي ربما وصل لذروته.

وتقبل مصافي التكرير في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط الروسي في العالم، على الخام الروسي الذي يتم بيعه بأسعار مخفضة في ظل إحجام الدول الغربية عنه.

وأظهرت البيانات أن نيودلهي اشترت ما يقارب مليوني برميل يوميا من الخام الروسي في يونيو بارتفاع طفيف عن الشهر السابق. وقبل حرب أوكرانيا كانت الهند نادرا ما تشتري الخام الروسي بسبب ارتفاع تكاليف الشحن بحسب "رويترز".

وتوضح البيانات أنه من حيث الحصة السوقية فإن روسيا أمدت الهند بنحو 42 في المائة من وارداتها من النفط الخام في الفترة من أبريل إلى يونيو التي تمثل الربع الأول من السنة المالية الهندية، فيما ارتفعت حصة الشرق الأوسط إلى نحو 41 في المائة بعد انخفاضها في الأشهر الثلاثة السابقة.

