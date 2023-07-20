تراجع أرباح نوكيا خلال الربع الثاني 37% إلى 289 مليون يورو

أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا اليوم تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 37 في المائة إلى 289 مليون يورو مقابل 460 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت أرباح السهم 0.05 يورو مقابل 0.08 يورو خلال الفترة نفسها. في الوقت نفسه بلغت أرباح السهم الواحد بعد استبعاد لمتغيرات 0.07 يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 0.10 يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما تراجعت إيرادات نوكيا خلال الربع الثاني إلى 5.71 مليار يورو مقابل 5.87 مليار يورو في العام الماضي.

