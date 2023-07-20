الأسهم السعودية .. التداول دون 11780 نقطة يبقي السوق تحت ضغوط

تراجعت الأسهم السعودية 16 نقطة، ما يعادل 0.14 في المائة ليغلق عند 11752 نقطة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثلاث نقاط بنحو 0.23 في المائة إلى 1550 نقطة. وتراجعت السوق للجلسة الثانية بضغط من معظم القطاعات والأسهم لتبتعد عن أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر).

وستبقى السوق تحت الضغوط طالما تداول المؤشر دون 11780 نقطة، وستواجه دعما عند 11640 نقطة. وتتطلع السوق لظهور النتائج المالية للشركات، التي ستعد أحد أهم العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11768 نقطة، وسجل أدنى نقطة عند 11733 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، بينما الأعلى عند 11786 نقطة رابحا 0.15 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 11752 نقطة فاقدا 16 نقطة بنحو 0.14 في المائة. وتراجعت السيولة 31 في المائة بواقع 2.5 مليار، لتصل إلى 5.6 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 22 في المائة بنحو 72 مليونا إلى 254 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 125 ألف صفقة بنحو 24 في المائة لتصل 387 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "تجزئة الأغذية" بواقع 0.79 في المائة، يليه "النقل" بنحو 0.76 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" 0.67 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنحو 1.60 في المائة، ثم "الإعلام والترفيه" بـ 1.10 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 1.09 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 18 في المائة بقيمة مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" 13 في المائة، ما يمثل 703 ملايين ريال، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" 7 في المائة بنحو 420 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "العربية" بنحو 6.29 في المائة ليبلغ 189.20 ريال، يليه "الباحة" بـ5.88 في المائة ليصل إلى 0.18 ريال، وحل ثالثا سهم "عناية" 5.15 في المائة، حيث أغلق عند 12.24 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "بترو رابغ" بواقع 2.91 في المائة ليغلق عند 10.66 ريال، يليه "الوطنية للتعليم" بـ2.85 في المائة إلى 109.20 ريال، وحل ثالثا سهم "الخريف" بمقدار 2.66 في المائة ليقفل عند 153.60 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 326 مليون ريال، يليه "الموارد" بنحو 299 مليون ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بـ278 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية