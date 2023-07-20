«نمو» تضيف 137 نقطة بتداولات قيمتها 21 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 137 نقطة بنحو 0.6 في المائة لتغلق عند 23089 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 72 في المائة، ما يعادل 56 مليونا إلى 21 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 53 في المائة بواقع مليوني سهم لتبلغ 1.8 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 3064 صفقة متراجعة 585 صفقة بمقدار 16 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ميار" بنحو 14 في المائة ليبلغ 103.20 ريال، يليه "الرعاية الصحية" بـ9.8 في المائة ليصل إلى 13.20 ريال، وحل ثالثا سهم "القمم" 9.76 في المائة، حيث أغلق عند 81 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الوسائل الصناعية" بواقع 5.9 في المائة ليغلق عند 23 ريالا، يليه "الرازي" بـ3.81 في المائة إلى 68.10 ريال، وحل ثالثا سهم "أقاسيم" بمقدار 3.6 في المائة، مقفلا عند 60.70 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 4.3 مليون ريال، ثم "المركز الكندي الطبي" بقيمة 1.8 مليون ريال، وحل ثالثا "لدن" بمبلغ 1.4 مليون ريال.