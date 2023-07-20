تراجع معظم البورصات الخليجية بتأثير مخاوف النمو .. و«القطرية» تخالف الاتجاه

أغلقت معظم البورصات الخليجية، أمس، على انخفاض بعد توقعات اقتصادية ضعيفة، وأنهى المؤشر في دبي سلسلة مكاسب استمرت ثماني جلسات متواصلة.

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاد، أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي لدول الخليج بسبب تراجع أسعار النفط.

وتراجع المؤشر في دبي، الذي كان يتداول عند أعلى مستوى في ثمانية أعوام 0.9 في المائة. وهبط سهم "إعمار العقارية" القيادي 1.6 في المائة، بينما تراجع سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي 2.1 في المائة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.3 في المائة إلى مستوى 9665 نقطة. وانخفضت أسهم بنك أبوظبي التجاري 0.1 في المائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 1.4 في المائة، و"أدنوك للحفر" 0.3 في المائة، و"أدنوك للإمداد" 0.9 في المائة، و"الدار العقارية" 0.9 في المائة.

وتجاوز خام برنت 80 دولارا للبرميل، أمس، مدعوما بتعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي والتوقعات بأن يكف مجلس الاحتياطي الفيدرالي قريبا عن رفع أسعار الفائدة.

وخالف المؤشر في قطر الاتجاه ليغلق مرتفعا 0.7 في المائة مع ارتفاع معظم الأسهم بما في ذلك سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، الذي صعد 1.8 في المائة.

أنهى مؤشر مسقط تعاملات أمس، متراجعا 0.1 في المائة عند 4805 نقاط. وهبط سهم "المتحدة للتمويل" 1.61 في المائة، و"الدولية للاستثمارات" 1.59 في المائة. وانخفض سهم "ظفار للأغذية والاستثمار" بواقع 8.99 في المائة، و"فولتامب للطاقة" بنحو 6.25 في المائة.

وفي القاهرة، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.2 في المائة مع هبوط سهم الشرقية "إيسترن كومباني" التي تحتكر صناعة التبغ 1.1 في المائة.